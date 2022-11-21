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Мать троих детей порезали ножом на улице Павлодара

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 14:25
Мать троих детей порезали ножом на улице Павлодара
Фото предоставлены пострадавшей
В Павлодаре мужчина напал на свою жену на улице и несколько раз ударил ножом. Молодая женщина получила пять ножевых ранений, два из них пришлись в голову и лицо. Сейчас она находится в больнице. Полицейские расследуют инцидент, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пострадавшей оказалась мать троих малолетних детей, младшему из которых исполнилось полгода. По словам павлодарки, супруг напал на нее, когда она возвращалась с работы домой.

Мать троих детей порезали ножом на улице Павлодара


"Днем 17 ноября муж звонил со скрытого номера, угрожал, что убьет меня. Вечером я вышла с работы, шла по улице, ждала приезда отца, который должен был отвезти меня домой. Муж подкараулил меня и пошел следом. Я говорила по телефону с тетей и вдруг почувствовала удар ножом в голову. Я повернулась, начала сопротивляться, он порезал щеку и начал тыкать ножом около плеча и в левую руку. Я кричала в телефон, что меня убивают, а он положил нож в карман и ушел. Я потеряла много крови и едва не погибла", - рассказывает 30-летняя Айдана Абдрахманова.

Она сама успела позвонить в полицию и попросила вызвать скорую помощь.

По словам женщины, муж напал на нее, несмотря на действующее защитное предписание, выданное еще 17 октября. За неделю до этого мужчина пришел домой пьяный, устроил скандал, собрал вещи и ушел.
Мать троих детей порезали ножом на улице Павлодара


"Муж нарушил защитное предписание, и суд оштрафовал его. 7 ноября я подала на развод. Все это время он не оставлял меня в покое. Обращалась в полицию, написала четыре заявления, участковые их приняли, но никакой защиты я не получила. 10 ноября муж также напал на меня, когда я шла с работы, и несколько раз ударил в лицо", - говорит женщина.

Павлодарка зафиксировала побои, прошла судмедэкспертизу. Но суда по этому инциденту пока не было.

Что касается последнего нападения, то, по информации полицейских, факт проверяется.

"Материал зарегистрирован в Центральном отделе полиции Управления полиции Павлодара. Проводится проверка", - информировали в пресс-службе регионального Департамента полиции.

В ведомстве также сообщили, что назначили экспертизы, по результатам которой примут процессуальное решение.

"Мне сказали, что дело расследуется по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", я с этим согласна. Но считаю, что ему должны вменить и статью 110 "Истязание", потому что он не раз меня бил, унижал, оказывал психологическое давление, в этот раз обезобразил лицо, бил ножом в голову и чуть не убил. И сейчас он до сих пор на свободе. Мне страшно за детей, за себя, я боюсь, что он причинит вред моим родным", - отметила Абдрахманова.

Кроме полиции, павлодарка обратилась за помощью в фонд "НеМолчиkz". Женщина просит оградить ее от супруга и провести объективное расследование.


Источник: tengrinews.kz
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