Всеобщее декларирование: какие суммы работникам ГУ и нацкомпаний с 1 января придётся хранить в банке

Под второй этап всеобщего декларирования подпадают сотрудники госучреждений и квазигоссектора, а также их супруги.



С нового года в Казахстане стартует второй этап всеобщего декларирования собственности. Под него подпадают сотрудники госучреждений, квазигосударственного сектора и их супруги, напомнили в департаменте госдоходов по Алматы.



Указанные категории граждан должны будут подать в налоговые органы первоначальную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. Что касается денег, которые потребуется отразить в декларации, то здесь имеется нюанс.



"В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и так далее, а также наличные деньги, где указывается сумма, не превышающая предела 10 000-кратного размера МРП (30 630 000 тенге). Превышающую сумму следует разместить на банковских счетах до 31 декабря", – отметили в департаменте.



Подать декларацию можно через мобильное приложение eSalyq Azamat, eGov.kz, а также кабинет налогоплательщика.