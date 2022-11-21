Всеобщее декларирование: какие суммы работникам ГУ и нацкомпаний с 1 января придётся хранить в банке

Под второй этап всеобщего декларирования подпадают сотрудники госучреждений и квазигоссектора, а также их супруги.
С нового года в Казахстане стартует второй этап всеобщего декларирования собственности. Под него подпадают сотрудники госучреждений, квазигосударственного сектора и их супруги, напомнили в департаменте госдоходов по Алматы.
Указанные категории граждан должны будут подать в налоговые органы первоначальную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. Что касается денег, которые потребуется отразить в декларации, то здесь имеется нюанс.
"В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и так далее, а также наличные деньги, где указывается сумма, не превышающая предела 10 000-кратного размера МРП (30 630 000 тенге). Превышающую сумму следует разместить на банковских счетах до 31 декабря", – отметили в департаменте.
Подать декларацию можно через мобильное приложение eSalyq Azamat, eGov.kz, а также кабинет налогоплательщика.
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