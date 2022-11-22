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Пожилой мужчина живет в шалаше на кладбище в Алматинской области

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Пожилой мужчина живет в шалаше на кладбище в Алматинской области
Кадр из видео
В Алматинской области на территории одного из кладбищ в шалаше проживает мужчина предпенсионного возраста, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Необычного отшельника нашли рядом с селом Жамбыл в Карасайском районе. Одна из посетительниц кладбища случайно заметила, как из сооруженного из подручных средств шалаша выходит человек. Остановившись и познакомившись с мужчиной, она разузнала его историю.

"Он не очень любит рассказывать о себе, так как обижен на людей и судьбу. Тем не менее кое-что выяснить все-таки удалось. Оказывается, он живет в этом шалаше: внутри есть одеяла и другие принадлежности для быта. Рядом на улице он готовит еду. Прошу местный акимат взять на контроль эту ситуацию. Пусть пристроят его куда-нибудь", - рассказала женщина и разместила видео с места событий в соцсетях.



На опубликованный в соцсетях ролик моментально отреагировали в акимате Жабылского сельского округа. Чиновники сообщили, что сразу же выехали на кладбище.

"В результате беседы с указанным гражданином была выяснено, что его зовут Олжабай Убайдуллаев, ему 61 год. Родился в Узбекистане, прописан в селе Акши Илийского района. Не женат, детей нет. Инвалид II группы. С ноября 1996 года по июль 2015 года состоял на учете в психиатрической организации.

По информации акимата Куртинского сельского округа, мужчина жил по месту прописки, но весной этого года его забрала сестра. Получал продовольственную помощь от местного акимата. По его словам, в Жамбылском районе проживают родственники и сестра в Актау", - рассказали в акимате.

Отмечается, что чиновники вели переговоры с домом престарелых, однако Убайдуллаев отказался от устройства в данное учреждение и посещения поликлиники.

"Эту хижину он построили недавно. Живет там с пятницы по воскресенье, чтобы собрать деньги с тех, кто прибывает на кладбище. В другие дни проживает в бесплатной квартире в Каскелене у местной жительницы. Мы вместе с участковым еще раз провели разъяснительную работу и отвезли мужчину в данную квартиру", - добавили в акимате Жабылского сельского округа.


Источник: Tengrinews.kz
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