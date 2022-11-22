Дизельное топливо подорожало в Казахстане

Цены на дизельное топливо выросли в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.



По итогам октября, цены на дизельное топливо выросли на 12,5 процента за год. При это летнее дизтопливо подешевело на 1,3 процента, а зимнее резко подорожало на 30,7 процента.



Наибольший рост почувствовали жители Актюбинской области (27,9 процента), а также Абайской (24,6 процента) и Восточно-Казахстанской (24,4 процента). Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Алматинской области - 0,5 процента. В Шымкенте, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне октября прошлого года.



С января по октябрь этого года в стране произвели 4,6 миллиона тонн дизельного топлива - на 9,7 процента больше, чем годом ранее. По итогам января-августа текущего года, местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на дизтопливо на 99,3 процента, против 97,3 процента годом ранее.



Импорт и экспорт дизельного топлива были ожидаемо незначительны: лишь 23,8 тысячи тонн (в 3,9 раза меньше, чем годом ранее) и 60,5 тысячи тонн (в 3,4 раза меньше) соответственно.



Правительству предложили снизить акциз на дизельное топливо для полевых работ. Предлагается уменьшить ставку акциза на период весенних и осенних полевых работ с 35,7 тысячи тенге за тонну до 540 тенге за тонну.



Напомним, что по итогам октября цены на фармацевтическую продукцию в Казахстане также выросли на 13,3 процента за год.