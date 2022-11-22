Вице-премьер ответил на вопрос о расходах на инаугурацию

Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что дополнительные средства на инаугурацию Президента Касым-Жомарта Токаева выделять не будут, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На инаугурацию Президента дополнительно из бюджета финансовых средств не будет выделено. Я не думаю, что принятие присяги Президентом стоит больших денег, каковым является процесс инаугурации. Поэтому никаких дополнительных средств с нашей стороны выделяться не будет", - сказал Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов.



Торжественная церемония принесения присяги пройдет 26 ноября.



Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По результатам голосования победу одержал действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,3 процента голосов.



460 484 человека проголосовали против всех кандидатов. Это 5,80 процента от общего числа проголосовавших.