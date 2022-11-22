Минторговли: В Казахстане больше не будет дефицита сахара

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заверил, что в этом году страна на 100% обеспечит себя сахаром, передает корреспондент Zakon.kz.



Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, глава Минторговли отметил, что самый большой фактор в инфляцию внес сахар.



- Чтобы этого больше не повторилось, в этом году прикрепили каждый регион к каждому сахарному заводу. Регионы должны дать оборотные средства на то, чтобы насытить себя, не другой регион. Стопроцентно мы себя собственным сахаром в этом году будем обеспечивать, - сообщил Серик Жумангарин.



Министр добавил, что это будет тростниковый сахар, поскольку сахарной свеклы пока недостаточно.



- Но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет. Мы договорились с заводами, цена будет не дороже 450 тенге за килограмм, - сообщил Серик Жумангарин.Серик Жумангарин.



14 июля 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор тогда еще министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за дефицита и роста цен на сахар.