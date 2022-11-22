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Медработника прямо в больнице задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Астане

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 15:24
Медработника прямо в больнице задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Астане
фото: Polisia.kz
Астана. 22 ноября. КазТАГ – Медицинского работника прямо в больнице задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте МВД РК совместно с подразделениями специального назначения воинской части и службы государственной охраны РК, задержан медицинский работник городской больницы. При обыске по месту работы в медицинской организации, в личном шкафчике задержанного изъято четыре полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил более 240 гр гашиша», – говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по статье 297 часть 3 пукнта 3 УК РК (незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Задержанный водворен в ИВС.


Источник: kaztag.kz
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