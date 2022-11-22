Как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге на праздники

О баснословных ценах на арендное жилье в Алматы уже слагают ленты. Однако если 500 тысяч тенге в месяц стало привычной цифрой, то сумма с шестью нулями за ночь вызывает настоящее изумление. О том, как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге с 31 декабря по 2 января, рассказывает Tengri Lifestyle.Коттеджи NeroBianca (их целых 2) находятся на горнолыжном курорте "Шымбулак" и носят ультрамодное название "шале" - Nero Chalet (черный шале) и Bianca Chalet (белый шале). Если перевести с итальянского, то сразу становится понятно, где один, а где второй. Оба коттеджа имеют современные фасады в минималистичном стиле и выглядят особенно атмосферно посреди заснеженных вершин и многолетних елей.Интерьеры домов также выполнены согласно новым веяниям моды: стильный скандинавский интерьер, модная дизайнерская мебель, дорогая сантехника, пушистые ковры и необычные интерьерные детали - идеальное место для создания эстетического контента, такого модного в Instagram и Tik-Tok. В каждом шале можно найти 3 спальни с собственными выходами на террасу, 5 санузлов, бассейн, сауну, оборудованную кухню, обеденный стол на 8 персон и зону барбекю.Однако прайс, выставленный на официальном аккаунте загородных домов в Instagram, заставляет брови ползти вверх: если в летний период в выходные дни здесь можно остановиться за 350 тысяч тенге в сутки, то в зимний сезон ночь обойдется в 700 тысяч тенге, то есть в 2 раза дороже. В новогодние праздники (с 31 декабря по 2 января) владельцы просят с постояльцев рекордные 2 миллиона тенге.Стоит отметить, что NeroBianca не пустует в ожидании гостей, несмотря на высокий прайс. Так, на сайте загородного шале можно найти статистику, согласно которой комплекс предоставил проживание уже 556 гостям и организовал 21 мероприятие.