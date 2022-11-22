Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.55 KZT
  • €1 = 473.93 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге на праздники

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге на праздники
фото: Instagram/@nerobianca_chalet
О баснословных ценах на арендное жилье в Алматы уже слагают ленты. Однако если 500 тысяч тенге в месяц стало привычной цифрой, то сумма с шестью нулями за ночь вызывает настоящее изумление. О том, как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге с 31 декабря по 2 января, рассказывает Tengri Lifestyle.

Коттеджи NeroBianca (их целых 2) находятся на горнолыжном курорте "Шымбулак" и носят ультрамодное название "шале" - Nero Chalet (черный шале) и Bianca Chalet (белый шале). Если перевести с итальянского, то сразу становится понятно, где один, а где второй. Оба коттеджа имеют современные фасады в минималистичном стиле и выглядят особенно атмосферно посреди заснеженных вершин и многолетних елей.

Как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге на праздники


Интерьеры домов также выполнены согласно новым веяниям моды: стильный скандинавский интерьер, модная дизайнерская мебель, дорогая сантехника, пушистые ковры и необычные интерьерные детали - идеальное место для создания эстетического контента, такого модного в Instagram и Tik-Tok. В каждом шале можно найти 3 спальни с собственными выходами на террасу, 5 санузлов, бассейн, сауну, оборудованную кухню, обеденный стол на 8 персон и зону барбекю.

Как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге на праздники


Однако прайс, выставленный на официальном аккаунте загородных домов в Instagram, заставляет брови ползти вверх: если в летний период в выходные дни здесь можно остановиться за 350 тысяч тенге в сутки, то в зимний сезон ночь обойдется в 700 тысяч тенге, то есть в 2 раза дороже. В новогодние праздники (с 31 декабря по 2 января) владельцы просят с постояльцев рекордные 2 миллиона тенге.

Как выглядит домик в горах Алматы за 2 миллиона тенге на праздники


Стоит отметить, что NeroBianca не пустует в ожидании гостей, несмотря на высокий прайс. Так, на сайте загородного шале можно найти статистику, согласно которой комплекс предоставил проживание уже 556 гостям и организовал 21 мероприятие.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика