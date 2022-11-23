Ушли с рынка: какие автомобили больше недоступны казахстанцам

Рынок новых автомобилей в Казахстане начинает меняться на фоне конфликта в Украине. Из-за санкций и других ограничений в отечественных автосалонах исчезают популярные среди казахстанцев модели и марки машин. Однако на смену известным европейским, южнокорейским и японским производителям пришли "китайцы", передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам экспертов, в последние два года весь мировой авторынок пребывает в состоянии дефицита товарных автомобилей, потому что не хватает ряда компонентов электроники. По разным оценкам, мировой рынок недосчитывается 5-8 миллионов автомобилей в год.



"На рынках Казахстана и стран СНГ дополнительно сказывается тот факт, что с весны этого года выпала значительная часть поставок автомобилей с российских заводов Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan. На долю этих брендов приходилась значительная доля продаж импортных автомобилей.



В результате часть спроса перешла на машины, выпускаемые на казахстанских предприятиях. Если год назад отечественный автомобиль приобретали 65-70 процентов покупателей новых авто, то по итогам девяти месяцев нынешнего года почти 80 процентов покупателей делают выбор в пользу машин, произведенных у нас в стране", - сказал гендиректор центра анализа и мониторинга авторынка Артур Мискарян.



Другими словам, ряд моделей Toyota, Volkswagen, Nissan и Renault уже сложно найти в казахстанских автосалонах. Последняя компания практически полностью ушла с отечественного рынка.



"Все легковые модели Renault производились в России, затем машинокомплекты поступали в Костанай, где на заводе "Агромашхолдинг" производилась сборка автомобилей для Казахстана. Компания Renault свернула свою деятельность в России, поэтому машинокомплекты перестали поступать. В этой связи с казахстанского авторынка ушли практически все модели Renault.



Трудно предсказать, как скоро они вернутся в отечественные автосалоны. Пока Renault не присутствует в России, возврата мы не ожидаем. Хотя прекращение войны и восстановление логистики может вернуть модели Renault в Казахстан. Мы тогда сможем получать их из Франции. Но вот Renault Arkana может не вернуться на казахстанский рынок, так как их производили только в России", - отметил представитель Renault в Казахстане.



Тем не менее одну из моделей Renault все же можно сейчас купить - это коммерческий фургон Master, который поставлялся из Франции. Однако с началом российско-украинского конфликта нарушились логистические цепочки, поэтому его могут в Казахстан привезти только на заказ.



Что касается других марок, то две модели Toyota - Camry и RAV4 - также производились на заводах России. Накануне стало известно, что японский бренд полностью сворачивает свою деятельность там, а местные власти не намерены возобновлять производство. На фоне этих новостей казахстанские поставщики еще не сообщают, откуда будут привозить популярные в нашей стране Toyota Camry и Toyota RAV4.



Также остаются сложности с ввозом автомобилей Volvo. В качестве официального дилера в Алматы выступает компания "Астана Моторс". В пресс-службе организации заявили, что они продолжают оказывать сервисные услуги и продажу оригинальных запчастей.



"В связи с геополитической обстановкой и ее последствиями в этом году в Казахстан действительно прекратились поставки ряда автомобилей, в частности, российского производства. Также были нарушены логистические цепочки поставок автомобилей в Казахстан и из других стран, транзит которых проходил через территорию России.



Что касается автомобилей, поставляемых в Казахстан дистрибьюторами, то по объективным причинам (поиск и налаживание новых логистических маршрутов) в ряде случаев возникали перебои в графиках поставок", - отметили в компании.



Кроме того, в этом году с рынка новых авто в Казахстане чуть было не исчезли BMW, Jaguar и Land Rover. Однако проблему удалось вовремя решить.



"В целом же дистрибьюция импортируемых нами автомобилей не пострадала. К примеру, в первом полугодии 2022 года были задержки с поставкой автомобилей BMW из Германии. К настоящему времени они успешно возобновлены.



В сентябре в результате длительных переговоров мы получили статус официального дистрибьютора британского бренда Jaguar Land Rover в Казахстане. Это, в свою очередь, значительно упрощает для нас логистику - теперь автомобили и запчасти поступают в Казахстан напрямую", - добавили в "Астана Моторс".



Еще в казахстанских автосалонах иссякает запас некоторых моделей Hyundai, которые собирают на отечественном заводе. Речь, в частности, идет об Accent и Creta. Как оказалось, для их сборки не хватает некоторых деталей, производимых в России.



"Нынешним летом было временно приостановлено производство моделей Accent и Creta по причине прекращения поставок ряда комплектующих с завода Hyundai в Санкт-Петербурге. В настоящее время мы ведем переговоры с Hyundai Motor Company о возможности налаживания поставок необходимых комплектующих для данных моделей с других заводов HMC по миру.



В то же время приостановка производства данных моделей была нивелирована запуском линий по выпуску новых моделей. В феврале этого года завод в Алматы начал производить минивэн Hyundai Staria, а летом приступил к выпуску кроссовера Hyundai Bayon и легкового автомобиля Hyundai i30. Таким образом, в этом году в непростых условиях нашему заводу удалось сохранить стабильный и непрерывный процесс по производству автомобилей, увеличить объем их выпуска, а также расширить модельную линейку", - подчеркнули в компании.



По словам эксперта Артура Мискаряна, к сложившейся ситуации дилеры адаптируются по-разному.



"Некоторые работают над тем, чтобы наладить прямые поставки автомобилей из Японии или Германии. В такой ситуации возможно возобновление поставок в начале будущего года. Однако с высокой вероятностью такие автомобили будут дороже в сравнении с теми, что подставлялись из России. Другие дилеры проводят замену брендов в своем портфеле и переключаются на автомобили казахстанского производства или технику, поставляемую из Китая. Третьи кардинально перестраивают бизнес-модель и переключаются на продажу подержанных автомобилей.



Перед казахстанскими производителями в таких условиях стоит необходимость наращивания производственных мощностей и расширения модельного ряда выпускаемой техники. Динамика последних лет такова, что даже при нынешних темпах роста внутреннего производства (20-30 процентов в год) объемы спроса превышают предложение", - сказал он.



Мискарян отметил, что в связи с дефицитом новых авто покупатели теперь обращают внимание на машины из других, менее популярных стран. Он сообщил, часть спроса сместилась в сторону автомобилей, поставляемых в Казахстан напрямую из Китая.



"Количество китайских автомобильных брендов, официально представленных на казахстанском рынке, увеличилось с двух в 2019 году до шести по состоянию на август 2022 года. Доля китайских брендов в продажах новых автомобилей увеличилась с 1,96 процента в 2019 году до 6,55 процента в августе 2022 года", - добавил глава ЦАМА.



В "Астана Моторс" заявляют: из шести китайских авто Chery, HAVAL и Changan всегда можно найти в дилерских центрах.



"Автомобили китайских брендов становятся разумной альтернативой многим ранее популярным на нашем рынке брендам. В числе причин такого тренда - оптимальное соотношение цены и качества, когда стоимость современного и технологичного по оснащению китайского автомобиля находится в более доступном ценовом диапазоне", - подытожили в компании.