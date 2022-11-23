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Мужчина купил часть улицы и лишил сельчан дороги домой в Алматинской области

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Мужчина купил часть улицы и лишил сельчан дороги домой в Алматинской области
Кадр из видео
Жители села Бесагаш в Алматинской области остались без улицы. Дело в том, что у нее нашелся частный владелец, который и перегородил дорогу. И тем самым перекрыл привычный доступ для жителей к их домам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Теперь сельчанам не остается ничего другого, как объезжать весь аул. А тем, у кого машины нет, и вовсе приходится часами добираться по слякоти и бездорожью.

"Поставил эти ворота, не пропускает никого. А недавно сказал, что построит здесь дом, и что нам теперь делать?" - возмутились жители села Бесагаш.

Дорога домой превратилась в целый квест для 50 семей села Бесагаш. Улицу, по которой они обычно добирались, выкупил один из соседей. Причем довольно давно. Однако сами жители о такой покупке узнали лишь три месяца назад, когда хозяин дороги внезапно решил огородить свой участок.

"Мы и в акимат обращались. Но ответ у всех один: это частная собственность и ничего тут не поделаешь. И с самим землевладельцем пытались поговорить, но он наотрез отказывается что-либо менять", - рассказал житель села Бесагаш Алишер Аукенбаев.

С закрытием этой улицы у жителей оставался лишь один выход к домам. Это протекающая вдоль дороги бурлящая речка пятиметровой глубины. Но сельчане придумали альтернативу и соорудили на ней своеобразный мостик.

"Знали бы вы, как мы радовались всей семьей при покупке земельного участка. Три миллиона отдали, чтобы жить здесь. Дом своими руками построили. А теперь даже машину припарковать негде, вот и оставляем ее за аулом. А сами пешком добираемся", - сказал Сырым Адильгазин.

Но и тут не обошлось без проблем. Оставленные без присмотра авто давно стали легкой наживой для воров. Буквально пару дней назад злоумышленники разбили в машине стекло и украли запчасти. Виновника найти так и не удалось, сетуют сельчане. Местные власти на их просьбы вернуть улицу в общее владение лишь разводят руками. Говорят, что в этой ситуации они бессильны.

"Мы Ринату предлагали все возможные варианты. Мы говорили, давайте будем менять участок с архитектором вместе, конфигурацию вашего участка. Все возможные варианты, он ни на что не согласен. У него госакт есть, он огородил земельный участок и говорит, что еще не решил, чем будет заниматься, но это его право", - сообщил заместитель акима Бесагашского сельского округа Алибек Рамазанов.

И правда, хозяин - барин, как собственник, он имеет законное право огородить участок. Но напрашиваются вопросы: как строили дома другие жители села? Почему изначально в планах не оказалось этой улицы и как продавали участок, зная, что лишат людей подъездного пути? Чтобы исправить ситуацию, нужно вернуть участок на баланс государства. Однако нынешний землевладелец свою территорию возвращать отказался, говорят в местном акимате. И заверили, что сейчас они ищут другие пути решения наболевшей проблемы.


Источник: Tengrinews.kz
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