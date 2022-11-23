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Новую услугу ввели в eGov

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Новую услугу ввели в eGov
Фото из открытых источников
Сведения о совершении коррупционного преступления теперь можно получить на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov mobile, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Национальных информационных технологий" (НИТ).

Услуга доступна онлайн и оказывается на бесплатной основе. С помощью новой услуги можно получить сведения о наличии либо отсутствии в совершении коррупционного преступления по требованию:

- при поступлении на гражданскую службу;
- на работу в субъекты квазигосударственного сектора.

Ранее сведения предоставлялись Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и его территориальными управлениями по личному обращению гражданина через Е-Оtinish.

После предоставления сведений решение о принятии на работу принимает работодатель. Согласно Трудовому кодексу, не допускается трудоустройство в субъекты квазигоссектора лиц, совершивших коррупционное преступление.

В НИТ отмечают, что данные обновления реализованы в рамках указа Президента о дебюрократизации.

Для получения новой услуги на портале eGov.kz пользователям необходимо:

- авторизоваться на портале egov.kz;
- на главной странице выбрать раздел "Гражданам" - "Трудоустройство и занятость" - "Трудоустройство и поиск работы";
- выбрать услугу "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн";
- инициировать заказ услуги онлайн;
- подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги:

- 10 минут;
- в случае необходимости дополнительной установочной проверки - 5 рабочих дней;
- в случае проведения дополнительной проверки, в течение 3 рабочих дней направляется промежуточный ответ о необходимости подачи повторного обращения по истечению 20 рабочих дней с момента получения услугодателем запроса.

Результатом оказания услуги является Уведомление со сведениями о наличии либо отсутствии уголовного дела, возбужденного по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение, в личном кабинете в разделе "История услуг".

Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе "Трудоустройство и занятость". Сведения направляются в раздел "Уведомления" на eGov mobile.



Источник: Tengrinews.kz
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