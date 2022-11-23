Взрыв на шахте Ленина: гендиректор "АрселорМиттал Темиртау" вошел в число подозреваемых

В Карагандинской области завершилось специальное расследование, проведенное после выброса метана, приведшего к гибели пяти горняков на шахте Ленина. Члены комиссии установили стопроцентную вину работодателя, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выводы спецрасследования озвучил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Он отметил, что причиной аварии на шахте Ленина стала большая концентрация метана и угольной пыли, спровоцировавшая воспламенение.



"В ходе расследования выявлена неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента, так и непосредственно самой шахты имени Ленина. Штат службы прогноза выбросоопасного участка не укомплектован горными мастерами, фактически присутствовало 13 человек, а по расчету должно быть 25. Также не укомплектован штат службы аэрогазоконтроля. По факту было 16 электрослесарей, а должно быть 25. Бурение скважин производилось без применения пылеподавления", - отметил Юрий Ильин.



Также глава МЧС добавил, что комиссия определила 26 лиц, допустивших нарушения. Среди них фигурирует и генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир, а также директор угольного департамента Джелсон Батиста.



Материалы спецрасследования будут переданы в полицию. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения досудебного расследования, подчеркнул спикер.



Напомним, ночью 3 ноября в городе Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пять работников, четверо были госпитализированы.