В Казахстане просят понизить порог достаточности пенсионных накоплений

Реформы на пенсионном рынке в Казахстане проведены формально. Об этом заявил мажилисмен Аманжан Жамалов, передает LS
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"Считаю, что правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений. Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если он превышает инфляцию", – предложил депутат.
При этом, по его словам, доходность ЕНПФ за год (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года) составила 7,5%, а инфляция уже превысила 18%, то есть сложился отрицательный разрыв.
"Важным вопросом является предоставление возможности гражданам использовать свои пенсионные накопления. Этим правом воспользовались более 1,3 млн людей. На спецсчета казахстанцев переведено порядка 3,2 трлн тенге. На эти средства они купили квартиры, которые уже выросли в цене, поправили свое здоровье и так далее. После поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет", – продолжил мажилисмен.
При этом Жамалов высказал обеспокоенность, что кредитования реальной экономики также не произошло.
"Пенсионные накопления в основном вложены в гособлигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций. Мной уже ранее отмечалось, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке. В своем послании президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами. Что самое интересное, формально ЕНПФ выполнил это поручение", – отметил депутат.
Он напомнил, что к управлению пенсионными активами было привлечено четыре управляющие компании: BCC Invest, Halyk Global Markets, Jusan Invest, "Сентрас Секьюритиз".
"Им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех пенсионных накоплений. На сегодня инвестиционные показатели у них еще хуже, чем у ЕНПФ. Они вообще находятся в отрицательной зоне. По сути это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании. Можно уверенно сказать, что поручение президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию. В связи с этим прошу правительство совместно с Агентством по финрегулированию рассмотреть возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами через их передачу реальным частным пенсионным фондам", – резюмировал он.