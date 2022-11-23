В Казахстане продлили мораторий на проверку бизнеса до конца 2023 года

В Казахстане продлили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года. Об этом 23 ноября сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса, сообщает корреспондент Zakon.kz.
При этом глава Миннацэкономики отметил, что злоупотреблений со стороны субъектов МСБ быть не должно.
"У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения", – заявил Алибек Куантыров.
Отметим, мораторий на проверки субъектов предпринимательства ввели с 1 января 2020 года, его действие должно было закончиться 1 января 2023 года.
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