В МИД Казахстана ответили на вопрос о гражданстве Масимова

В Министерстве иностранных дел прокомментировали слухи о наличии у экс-главы КНБ Карима Масимова гражданства Венгрии, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы уже ранее интересовались у вас вопросом по поводу двойного гражданства Карима Масимова. Тогда вы сказали, что не владеете информацией. Прошла неделя, выяснили ли вы, есть ли у Масимова венгерское гражданство и как такое вообще возможно?" - спросил журналист.



"Насколько нас информировала венгерская сторона, такого гражданства у господина Масимова не было. Дополнительной информации не поступало. У нас в стране запрещено двойное гражданство, и человек, получающий гражданство другой страны, автоматически лишается нашего гражданства", - ответил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах Мажилиса.



Ранее в Сети появилась информация, что у бывшего главы Комитета нацбезопасности якобы есть венгерское гражданство.



Напомним, в Астане 18 ноября начался судебный процесс по делу Карима Масимова. Процесс проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Информация по делу не разглашается, судебное следствие, как и расследование, проходит под грифом "секретно".



Действия Масимова квалифицированы по статьям 175, части 1 ("Государственная измена"), 179, части 3 ("Насильственный захват власти") и 362, части 4, пункту 3 Уголовного кодекса ("Превышение власти и должностных полномочий").