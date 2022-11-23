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Пороги для снятия пенсионных: в ЕНПФ ответили на критику депутата

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 18:07
Пороги для снятия пенсионных: в ЕНПФ ответили на критику депутата
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) прокомментировали критику депутата Мажилиса Аманжана Жамалова об инвестиционном доходе и предложение снизить пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ЕНПФ отметили, что пороги минимальной достаточности рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства.

"При расчете порогов учитываются показатели, утверждаемые в законе о республиканском бюджете. Согласно указанной методике величины порогов минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются социальные показатели - минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете".

В связи с этим расчет размеров порогов минимальной достаточности производится ежегодно с учетом роста указанных показателей. Пороги минимальной достаточности на 2023 год будут опубликованы после принятия закона", - ответили в ЕНПФ.

Кроме того, в ЕНПФ заявили, что за время действия пенсионной системы реальная доходность пенсионных накоплений выше накопленной инфляции. Также в ЕНПФ отчитались об инвестиционной доходности по пенсионным накоплениям казахстанцев в 2022 году.

"Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 ноября 2022 года составила 14,1 триллиона тенге. Инвестиционный доход, начисленный с начала года, - 672,6 миллиарда тенге, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев по пенсионным активам, обеспеченная Национальным банком, составила 5,97 процента", - подчеркнули в ЕНПФ.

Отмечается, что доходность пенсионных активов за последние пять лет (2017-2021 годы) ежегодно превышала инфляцию.

"За период с 2014 по октябрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,7 триллиона тенге, а накопленная доходность пенсионных активов составляет 119,5 процента при инфляции 115,2 процента. Если взять еще более долгосрочный временной промежуток, то инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 ноября 2022 года с нарастающим итогом составила 718,78 процента при инфляции за весь период 658,01 процента", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Мажилиса Аманжан Жамалов заявил, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке. Он заявил, что в других странах уже внимательно изучают опыт Казахстана по использованию пенсионных накоплений и призвал правительство вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, "особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении".


Источник: Tengrinews.kz
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