Пороги для снятия пенсионных: в ЕНПФ ответили на критику депутата

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) прокомментировали критику депутата Мажилиса Аманжана Жамалова об инвестиционном доходе и предложение снизить пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ЕНПФ отметили, что пороги минимальной достаточности рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства.
"При расчете порогов учитываются показатели, утверждаемые в законе о республиканском бюджете. Согласно указанной методике величины порогов минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются социальные показатели - минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете".
В связи с этим расчет размеров порогов минимальной достаточности производится ежегодно с учетом роста указанных показателей. Пороги минимальной достаточности на 2023 год будут опубликованы после принятия закона", - ответили в ЕНПФ.
Кроме того, в ЕНПФ заявили, что за время действия пенсионной системы реальная доходность пенсионных накоплений выше накопленной инфляции. Также в ЕНПФ отчитались об инвестиционной доходности по пенсионным накоплениям казахстанцев в 2022 году.
"Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 ноября 2022 года составила 14,1 триллиона тенге. Инвестиционный доход, начисленный с начала года, - 672,6 миллиарда тенге, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев по пенсионным активам, обеспеченная Национальным банком, составила 5,97 процента", - подчеркнули в ЕНПФ.
Отмечается, что доходность пенсионных активов за последние пять лет (2017-2021 годы) ежегодно превышала инфляцию.
"За период с 2014 по октябрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,7 триллиона тенге, а накопленная доходность пенсионных активов составляет 119,5 процента при инфляции 115,2 процента. Если взять еще более долгосрочный временной промежуток, то инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 ноября 2022 года с нарастающим итогом составила 718,78 процента при инфляции за весь период 658,01 процента", - говорится в сообщении.
Ранее депутат Мажилиса Аманжан Жамалов заявил, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке. Он заявил, что в других странах уже внимательно изучают опыт Казахстана по использованию пенсионных накоплений и призвал правительство вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, "особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении".
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