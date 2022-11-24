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Причины рекордного экспорта Казахстана назвали эксперты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:00
Причины рекордного экспорта Казахстана назвали эксперты
Фото:elements.envato.com
В Институте экономических исследований (ERI) назвали причины рекордного роста казахстанского экспорта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстанский экспорт за январь-сентябрь 2022 года вырос на 47,5 процента, или на 20,5 миллиарда долларов, и составил 63,8 миллиарда долларов. Однако, по расчетам ERI, реальный рост экспорта Казахстана составляет порядка 2,8-3 процентов. Это означает, что текущее увеличение стало возможным за счет высоких цен на основные экспортные позиции.

Как пояснили в институте, рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:

нефть сырая - в денежном выражении рост на 63,4 процента, или на 14,1 миллиарда долларов - до 36,4 миллиарда долларов, но рост в тоннах всего плюс 1,6 процента - до 50,8 миллиона тонн;
уран - в денежном выражении рост в 2,2 раза, или на 957,9 миллиона долларов - до 1,8 миллиарда долларов, рост в тоннах плюс 47,7 процента - до 17,8 тонны;
ферросплавы - в денежном выражении рост на 45,7 процента, или на 768,6 миллиона - до 2,4 миллиарда долларов, но при этом было снижение поставок в тоннах - минус 11,4 процента, до 1,17 миллиона тонн;
руды медные - на 48,7 процента, или на 574,6 миллиона - до 1,7 миллиарда долларов, рост в тоннах плюс 45,5 процента - до 1,1 миллиона тонн;
уголь каменный - рост в 2,3 раза, или на 425,3 миллиона - до 752,8 миллиона долларов, рост в тоннах плюс 20,8 процента - до 25 миллионов тонн;
сера - рост в 2,1 раз, или на 392,5 миллиона - до 739,1 миллиона долларов, однако есть падение в тоннах - минус 5,2 процента - до 3,1 миллиона тонн;
нефтепродукты - на 50,6 процента, или на 355,5 миллиона - до 1,1 миллиарда долларов, но падение в тоннах минус 3,6 процента - до 1,96 миллиона тонн.

"Таким образом, несмотря на незначительное увеличение или падение поставок в тоннах, значительный рост стоимостного объема экспортной выручки основных товаров еще раз доказывает, что это стало возможным благодаря высоким ценам на них", - пояснили эксперты.

Причины рекордного экспорта Казахстана назвали эксперты


Вместе с тем наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как:

руды и концентраты железные - на 50,5 процента, или на 660,6 миллиона долларов - с 1309,1 до 648,5 миллиона долларов;
плавучие средства специального назначения - на 94,4 процента, или на 117,8 миллиона долларов - с 124,7 до 6,9 миллиона долларов;
руды и концентраты драгоценных металлов - на 22,6 процента, или на 111,6 миллиона долларов - с 493,6 до 382,1 миллиона долларов;
прокат плоский из нелегированной стали плакированный - на 24,3 процента, или на 99,4 миллиона долларов - с 408,5 до 309,1 миллиона долларов;
прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный - на 21,1 процента, или на 74,1 миллиона долларов - с 350,9 до 276,8 миллиона долларов.

Напомним, вчера в Министерстве национальной экономики сообщили о рекордных объемах экспорта Казахстана. Внешнеторговый оборот Казахстана за январь-сентябрь 2022 года составил 98,4 миллиарда долларов, что на 35 процентов больше, чем в январе-сентябре 2021 года (72,9 миллиарда).


Источник: tengrinews.kz
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