200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Парламент принял закон

Парламент принял поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие установление сбора за первичную регистрацию для легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тысяч тенге. Единственное условие - машина должна быть ввезена в страну до 1 сентября 2022 года. Закон принял Сенат и направил его на подпись Главе государства.
"Установление единого сбора за первичную регистрацию в целях легализации авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, позволит поставить на учет около 300 тысяч авто, а также пополнит местный бюджет налогом на транспортные средства", - сказал депутат Гумар Дюсембаев.
По словам сенатора, изменения окажут положительное влияние на налогоплательщиков, интересы государства, а также на экономику страны.
Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что принятый закон создает дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды.
"В частности, стимулируется рост производства за счет предоставления скидки по налогу на добавленную стоимость в отдельных отраслях. Закон позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Эта мера реализована в рамках исполнения поручения Главы государства. Уверены, что в будущем этот закон позволит повысить качество и уровень услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу", - сказал Маулен Ашимбаев.
Напомним, ряд поправок должны повлиять и на цены на продовольственные товары. На 70 процентов снизится сумма налога на добавленную стоимость для производителей сахара, кондитерских изделий и дрожжей, а импортеров сахарного сырья и вовсе освободят от уплаты НДС. Также на 70 процентов снизится НДС для предпринимателей, которые занимаются переработкой рыбы.
Кроме того, если сейчас микро- и малый бизнес должен платить 34,5 процента от фонда оплаты труда, то со следующего года предприниматели добровольно смогут вносить единый платеж. Это практически в два раза меньше - 20 процентов, но с постепенным ростом к 2028 году до 26,3 процента.
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