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Авиабилеты в Европу станут дешевле для казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Авиабилеты в Европу станут дешевле для казахстанцев
Иллюстративное фото
Авиабилеты в Европу планируют сделать доступными и дешевле через лоукостеров со следующего года, передает ИА «NewTimes.kz».

В кулуарах пленарного заседания сената журналисты спросили министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, почему в Казахстане дорогие авиабилеты.

«Есть динамическая система ценообразования. Если за три месяца покупаешь, билет может стоить 12-15 тыс, если покупаешь сейчас, то он может стоить 50-60 тыс тенге и еще дороже», − ответил глава ведомства.

Также министр рассказал, что будет делать Казахстан в плане привлечения более дешевых авиакомпаний.

«Мы сейчас работаем. Потому что у нас есть сегмент национального оператора. Есть сегмент лоукостера. Мы сейчас работаем с крупными лоукостерами. В рамках режима открытого неба мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели куда-то. Например, в Европу, в Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры. Это планируется со следующего года», − презентовал министр.

Ускенбаев также добавил, что сервис услуг лоукостеров будет другим, но казахстанцы смогут полететь на признанных в мире авиакомпаниях.


Источник: newtimes.kz
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