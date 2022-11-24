Авиабилеты в Европу станут дешевле для казахстанцев

Авиабилеты в Европу планируют сделать доступными и дешевле через лоукостеров со следующего года, передает ИА «NewTimes.kz».



В кулуарах пленарного заседания сената журналисты спросили министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, почему в Казахстане дорогие авиабилеты.



«Есть динамическая система ценообразования. Если за три месяца покупаешь, билет может стоить 12-15 тыс, если покупаешь сейчас, то он может стоить 50-60 тыс тенге и еще дороже», − ответил глава ведомства.



Также министр рассказал, что будет делать Казахстан в плане привлечения более дешевых авиакомпаний.



«Мы сейчас работаем. Потому что у нас есть сегмент национального оператора. Есть сегмент лоукостера. Мы сейчас работаем с крупными лоукостерами. В рамках режима открытого неба мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели куда-то. Например, в Европу, в Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры. Это планируется со следующего года», − презентовал министр.



Ускенбаев также добавил, что сервис услуг лоукостеров будет другим, но казахстанцы смогут полететь на признанных в мире авиакомпаниях.