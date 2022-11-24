"Мы что, не люди?": санитарки больницы вышли на митинг в Атырау

В Атырау около 40 санитарных работников инфекционной больницы уже три месяца не могут получить положенные им выплаты. По этой причине они собрались перед зданием больницы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



Как рассказали работники, последние три месяца им не начислялись страховка и "пенсионка", из-за этого многие из них не смогли участвовать в госпрограмме по предоставлению жилья.



"У меня дочь - инвалид І группы. Я стою в очереди на получение жилья в "Отбасы банке". Недавно был конкурс по программе "Шанырак", и я не прошла, потому что не поступили пенсионные отчисления. А зарплата у нас всего 100 тысяч", - говорит сотрудница областной больницы № 2 Айжан Сагиндыкова.



"Работа у нас тяжелая, больные поступают до утра. На нас давят за то, что мы подняли эту тему. Пускай платят нам честно заработные деньги, как положено. Нас унижают, упрекают, что мы сами выбрали такую работу. А мы что, не люди?" - говорит санитарка Карлыгаш Сактаганова.





Руководство больницы утверждает, что никакого давления не было, но признает, что были просрочки по платежам. Потому что учреждение задолжало некоей компании 90 миллионов тенге.



"Мы никогда никого из сотрудников не подвергали преследованиям, не оказывали давление. Все сотрудники знают, что у нас есть финансовые проблемы. Средств, которые к нам поступают, хватает только на зарплату, а на пенсионные и другие отчисления, к сожалению, нет", - сказала и. о. директора областной больницы № 2 Надя Ергалиева на совещании, состоявшемся после митинга.



В свою очередь заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Кайсар Абдалиев сообщил, что создана специальная комиссия, проводится учет и аудит. Представители облздрава и Надя Ергалиева пообещали, что проблема будет решена до конца года.



Как отмечает издание, ежегодно из казны на инфекционную больницу выделяется 1 миллиард 100 миллионов тенге. Но этих средств недостаточно. Руководство учреждения говорит, что во избежание подобных эксцессов необходимо пересмотреть бюджет и увеличить его до двух миллиардов тенге.