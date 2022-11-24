Инфляция "съела" инвестдоход ЕНПФ. Начислят ли вкладчикам разницу по госгарантии по итогам года?

Правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат разъяснили в ЕНПФ.



Что случилось



На 1 ноября доходность ЕНПФ составила 4,82% при уровне инфляции 17,2%. Однако вкладчики фонда не смогут рассчитывать на то, что эту разницу возместят по госгарантии.



Что гарантирует государство



В статье 5 Закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" прописано, что государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесённых взносов с учётом уровня инфляции на момент достижения лицами пенсионного возраста.



Порядок выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат определён конкретными правилами. Если сумма пенсионных накоплений больше суммы фактически внесённых ОПВ, ОППВ с учётом инфляции или равна ей, то выплата разницы не осуществляется. Если меньше, то государство выплатит вкладчику разницу, рассчитанную по установленной формуле.



Гарантийное возмещение выплачивается автоматически при оформлении пенсии.



Условия получения компенсации



Как пояснили в ЕНПФ, компенсация по госгарантии выплачивается при наступлении права на выплаты, то есть при достижении пенсионного возраста. Учитывается весь период участия в накопительной пенсионной системе вкладчика, индивидуально рассчитываются уровни доходности и инфляции, и разница, если она есть, подлежит возмещению из республиканского бюджета.



Таким образом, отрицательная реальная доходность ЕНПФ в 2022 году не может быть основанием для выплаты госгарантии всем вкладчикам.



Доход Vs инфляция



Накопленная доходность ЕНПФ за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по октябрь 2022 года составила 112,45%. За восемь лет в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.



Инфляция с 2016 года составляла:



2016 – 8,29%;

2017 – 7,22%;

2018 – 5,43%;

2019 – 4.9%;

2020 – 7,5%

2021 – 8,4%.



В 2021 году реальная доходность ЕНПФ была положительной и составила 2,9%.



Почему это важно знать. Каждого казахстанца волнует вопрос пенсионного обеспечения в старости. Низкие показатели инвестдоходности ЕНПФ на фоне небывалой инфляции в этом году не раз подвергались критике в стенах парламента. В предыдущие годы реальная доходность ЕНПФ была положительной, поэтому вопрос выплаты госгарантии в обществе не возникал. Уже очевидно, что по итогам текущего года уровень инфляции намного превысит доходность пенсионных активов, однако какого-либо возмещения этой разницы вкладчикам ждать не приходится.