Акимов освободили от должностей в партии Amanat

Акимы всех уровней в Казахстане больше не занимают должности в Amanat. Об этом заявили в партии, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что региональных и территориальных филиалах Amanat состоялись партийные конференции. На повестке были рассмотрены итоги работы филиалов за 10 месяцев 2022 года, а также вопрос об освобождении акимов от должностей председателей филиалов.



В партии отмечают, что в марте в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.



"По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов Amanat, а также не входят в составы Бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии", - говорится в сообщении.