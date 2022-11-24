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Акимов освободили от должностей в партии Amanat

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:55
Акимов освободили от должностей в партии Amanat
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Акимы всех уровней в Казахстане больше не занимают должности в Amanat. Об этом заявили в партии, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что региональных и территориальных филиалах Amanat состоялись партийные конференции. На повестке были рассмотрены итоги работы филиалов за 10 месяцев 2022 года, а также вопрос об освобождении акимов от должностей председателей филиалов.

В партии отмечают, что в марте в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.

"По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов Amanat, а также не входят в составы Бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии", - говорится в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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