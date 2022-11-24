Ждать ли казахстанцам резкого роста тарифов на связь при появлении 5G, рассказал Мусин

Министр подчеркнул, что без связи 5G Казахстан отстанет от всего мира.



Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин во время встречи с населением Алматы высказался о необходимости 5G в Казахстане и создании для операторов связи конкурентной среды.



15 сентября премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в скором времени в Казахстане проведут открытый аукцион по распределению радиочастот 5G.



Один из жителей Алматы во время встречи спросил Багдата Мусина, нужен ли сейчас Казахстану 5G, учитывая то, что цены на связь и мобильный интернет могут значительно возрасти. Министр Мусин ответил, что при появлении связи 5G в Казахстане бешеного роста цен на тарифы можно избежать, если создать в стране "нормальную" конкурентную среду.



"Только конкуренция спасёт от неадекватных цен и плохого качества. Я лично поднимал вопрос на комиссии по демонополизации о выводе Kcell из "Казахтелекома", о том, что должны быть три независимых друг от друга мобильных операторов. Вы помните, когда было четыре мобильных оператора? Они дрались за клиентов. Tele2, когда заходил на рынок, начал снижать цены и предоставлял качественные услуги, за счёт этого набрал себе абонентов. Я считаю, что вопрос адекватной цены и хорошего качества – это только конкуренция, поэтому мы взяли курс на создание конкурентной среды", – сказал Багдат Мусин.



Мусин подчеркнул, что без связи 5G Казахстан отстанет от всего мира, учитывая то, как активно сейчас развиваются цифровые технологии.



"Когда появился 4G, никто не понимал, что будет TikTok, Reels в Инстаграм и так далее. Никто не подозревал, что будет другой этап развития цифрового мира. Сейчас мы переходим к этапу метавселенных (виртуальная реальность, в которой люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары. – Авт.)". Алматы и Казахстан не должны отставать от мировых тенденций", – отметил министр.



Багдат Мусин привёл в пример цифровое развитие Сан-Франциско, в котором некоторые авто уже ездят без водителей.



"5G – это enabler (то, что даёт возможность достичь желаемого. – Авт.) новых видов сервиса. Мне постоянно скидывают материалы с Сан-Франциско. Там уже ездят машины без водителей. Мы хотим, чтобы так было в Алматы? Загвоздка в том, что если мы сейчас остановимся, то мы остановим инфраструктуру связи, которая, в свою очередь, является основополагающей в развитии", – сказал Мусин.