Люди, связанные с вооруженными силами США, создали поддельные учетные записи в социальных сетях в рамках скоординированной операции, нацеленной на Центральную Азию и Ближний Восток. Об этом говорится в отчете компании Meta, передает Tengrinews.kz.



"Мы обнаружили несколько кластеров активности, основанных на поддельных учетных записях, некоторые из которых были обнаружены и отключены нашими автоматизированными системами до нашего расследования.



Эти региональные кластеры были сосредоточены на Иране и Персидском заливе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Северной Африке. Как правило, каждый кластер публикует на определенные темы, включая спорт и культуру в конкретной стране; сотрудничество с США, включая военное сотрудничество; и критику Ирана, Китая или России", - сообщили в Meta.



В отчете отмечается, что люди, стоящие за этой сетью, выдавали себя за местных жителей в странах, на которые они нацелены. По данным Meta, стоящие за этой операцией люди пытались скрыть свою личность, но расследование компании установило их связь с лицами, связанными с вооруженными силами США.



Сеть, по информации компании, возникла в Соединенных Штатах и ​​​​охватывала ряд стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Сомали, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Йемен. Операция проводилась во многих интернет-сервисах, включая Twitter, YouTube, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники".



"Некоторые из страниц управляли небольшими медиабрендами и присутствовали в различных интернет-сервисах, включая Twitter, YouTube, Telegram, российские "ВКонтакте" и "Одноклассники", блоги и сайты. Они размещали видео, статьи, фото и мемы о стране, на которой они сосредоточились. Когда эти бренды запускали одно и то же изображение или мем, каждый из них накладывал на него свой собственный логотип, что, вероятно, делало содержание более уникальным и заслуживающим доверия", - говорится в публикации.



В отчете также упоминается, что люди, стоящие за этой деятельностью, публиковали сообщения в основном на арабском, фарси и русском о новостях и текущих событиях, в том числе опасения по поводу терроризма и восхваление военных США, а также контент о пандемии COVID-19.



"В рамках операции также публиковались посты с критикой Ирана, Китая и России, включая вторжение России в Украину", - отмечается в отчете.



По данным Meta, существовала также и российская сеть, которая в первую очередь была нацелена на Германию, а также на Францию, Италию, Украину и Великобританию.



"Операция была сосредоточена вокруг большой сети веб-сайтов, тщательно выдававших себя за законные новостные организации Европы. На сайтах размещались оригинальные статьи, в которых критиковали Украину, восхваляли Россию и утверждали, что западные санкции против России приведут к обратным результатам. Они продвигали эти статьи, мемы и видео на YouTube, в Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, на сайтах петиций Change.org и Avaaz, а также в LiveJournal", - говорится в публикации.



Отдельный отчет на основе данных Meta опубликовала аналитическая компания Graphika совместно со Стэнфордской интернет-обсерваторией. По данным анализа, группа, работавшая по центральноазиатскому направлению, состояла из 12 аккаунтов в Twitter, 10 страниц в Facebook, 15 профилей в Facebook и 10 аккаунтов в Instagram.



"Операция была нацелена на русскоязычную аудиторию Центральной Азии и сосредоточилась на восхвалении американской помощи Центральной Азии и критике России, особенно ее внешней политики. Два актива группы сосредоточены на Китае и обращении Китая с мусульманскими меньшинствами, особенно уйгурами в провинции Синьцзян. Контент был почти исключительно на русском языке, за исключением небольшого количества твитов, написанных на языках Центральной Азии, таких как казахский и кыргызский.



Центральноазиатская группа не получила особого внимания в социальных сетях. Посты в Facebook часто получали менее 10 лайков, и только 10 постов набрали более 1000 реакций. Однако два фиктивных СМИ группы выпустили два вирусных видеоролика, которые получили сотни тысяч просмотров на Facebook. Первое видео было о запрете Кыргызстаном российской символики войны, вторым был отрывок из теленовостей об узбекском фермере, который выращивает фрукты в пустыне", - пишут авторы отчета.