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Мужчина поскользнулся на ступеньках и погиб в Актобе

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Мужчина поскользнулся на ступеньках и погиб в Актобе
Фото:diapazon.kz
В Актобе мужчина поскользнулся на ступеньках и погиб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон". Соседи погибшего рассказали журналистам, как произошла трагедия.

Это произошло утром 17 ноября в доме по проспекту Молдагуловой. Мужчине был 51 год, он жил в этом подъезде. Трагедию зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Это произошло рано утром. По видео мы поняли, что, когда Ерлан спускался по лестнице, он поскользнулся на третьей ступеньке, - рассказывает Игорь Снаткин, сосед погибшего. - У этого подъезда лестница очень крутая. Поручень есть только с одной стороны, но он начинается только на 4-й ступеньке, если спускаться вниз. Ерлан даже не успел добраться до поручня, чтобы взяться за него, потому что поскользнулся на 3-й ступеньке. Лед не чистили, на лестнице нет противоскользящих наклеек, которые помогли бы сохранить жизнь".

Когда произошла трагедия, приехали скорая помощь и полиция.

"До вечера была огромная лужа крови, которую никто не убирал. Мы платим председателю КСК "ИП Кабакбаев" по 300-500 тысяч тенге на содержание дома, но ничего не делается", - рассказали соседи.

В жилинспекции Актобе сообщили, что внутридворовые территории должны очищаться от снега и наледи до асфальта. В зимний период владельцы и арендодатели зданий должны организовывать очистку ступенек, пандусов и кровель от снега и наледи.

"Окончательная причина наступления трагедии будет установлена органами внутренних дел по итогам расследования", - прокомментировали в жилинспекции Актобе.

Как отмечает издание, скользко в городе уже более недели, но актюбинцы пока не видели, чтобы тротуары, дворы и остановки чистили и посыпали песком.


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