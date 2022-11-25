Казахстанцам могут упростить получение виз в США

Посольство США намерено упростить выдачу виз для казахстанцев, в частности, планируется отменить процедуру собеседования для неиммиграционных виз. Об этом сообщил посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В беседе с журналистами Розенблюм пояснил, что пандемия увеличила объем другой работы, которую было нужно сделать в приоритетном порядке.



"На данный момент нет предложения о том, чтобы увеличить срок визы. Возможно, это разговор на будущее. Но мы продолжаем обсуждать с правительством Казахстана, как нам улучшить выдачу виз на долгий срок с несколькими въездами. Но это должен быть двусторонний въезд. Хотя у нас, конечно, есть правила и условия по выдаче виз, мы хотим призвать казахстанцев ездить в США, но также призываем американцев посетить Казахстан, так как это является самым крепким гарантом дружеских отношений между странами.



Некоторые шаги, которые мы сейчас делаем, - сокращение времени ожидания получения визы. Второй вопрос - это разрешение не приходить на собеседование. Чтобы люди просто могли подать документы на неиммиграционные визы. Мы видим большое положительное влияние, когда казахстанцы и американцы ездят друг к другу", - сказал Розенблюм.



В то же время посол заметил, что Соединенным Штатам нужно быть очень осторожными в политике выпуска виз, чтобы обезопасить и не допустить злонамеренных проблем.



"Я не могу дать вам точный процент, но были частые случаи, когда люди уезжали по туристической визе и оставались там работать. Также была проблема, когда люди остаются дольше срока своей визы. Поэтому во время собеседования на визу наши консулы часто задают очень сложные вопросы, чтобы удостовериться, что люди будут действовать по закону", - сказал он.



Отвечая на вопрос об открытии прямых рейсов между Астаной и Нью-Йорком, дипломат отметил, что эта тема является постоянным предметом диалогов между странами.



"Обе стороны заинтересованы в том, чтобы данный рейс открылся. Но, как вы понимаете, это очень сложный вопрос, очень много правил и регуляций, которые нужно соблюдать. В частности, идет разговор с Авиационной ассоциацией США. Я не думаю, что это случится завтра или через месяц, но мы настроены положительно в том, что это случится в скором времени", - уточнил Розенблюм.

