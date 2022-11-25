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ДТП с участием автобусов в Караганде: в больнице умерла одна из пострадавших пассажирок

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 17:30
ДТП с участием автобусов в Караганде: в больнице умерла одна из пострадавших пассажирок
Фото:instagram.com/ekaraganda.kz
В Караганде скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая во время столкновения двух автобусов, передает корреспондент Tengrinews.kz

Пациентка находилась в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Макажанова.

Медработники сообщили, что она поступила к ним в тяжелом состоянии.

"От полученных тяжелых травм умерла пациент 2003 года рождения. Медработники сделали все возможное, чтобы спасти ее", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Сообщается, что состояние остальных пострадавших стабильное.

Напомним, сегодня утром в Караганде произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В аварии погиб водитель одного из автобусов, в медучреждение были госпитализированы 18 человек. Врачи сообщали, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.


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