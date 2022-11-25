ДТП с участием автобусов в Караганде: в больнице умерла одна из пострадавших пассажирок

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В Караганде скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая во время столкновения двух автобусов, передает корреспондент Tengrinews.kz
Пациентка находилась в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Макажанова.
Медработники сообщили, что она поступила к ним в тяжелом состоянии.
"От полученных тяжелых травм умерла пациент 2003 года рождения. Медработники сделали все возможное, чтобы спасти ее", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.
Сообщается, что состояние остальных пострадавших стабильное.
Напомним, сегодня утром в Караганде произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В аварии погиб водитель одного из автобусов, в медучреждение были госпитализированы 18 человек. Врачи сообщали, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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