ДТП с участием автобусов в Караганде: в больнице умерла одна из пострадавших пассажирок

В Караганде скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая во время столкновения двух автобусов, передает корреспондент Tengrinews.kz



Пациентка находилась в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Макажанова.



Медработники сообщили, что она поступила к ним в тяжелом состоянии.



"От полученных тяжелых травм умерла пациент 2003 года рождения. Медработники сделали все возможное, чтобы спасти ее", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.



Сообщается, что состояние остальных пострадавших стабильное.



Напомним, сегодня утром в Караганде произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В аварии погиб водитель одного из автобусов, в медучреждение были госпитализированы 18 человек. Врачи сообщали, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.