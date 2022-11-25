В Минтруда опровергли информацию о снижении пенсионного возраста для женщин и внедрении 13-й пенсии

С 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на 5 лет.
В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, а также о внедрении в Казахстане 13-й пенсионной выплаты. В Министерстве труда и социальной защиты заявили, что это очередной фейк.
"Напоминаем, в соответствии с решением главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на 5 лет. Касательно пенсионных выплат сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством пенсионное обеспечение граждан осуществляется посредством выплаты базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, формируемых за счёт отчислений обязательных пенсионных взносов граждан", – сообщили в министерстве.
Численность пенсионеров в Казахстане на 1 ноября составляет 2 млн 268 тысяч человек.
Средний размер пенсионных выплат (базовая и солидарная пенсия) составил 108 993 тенге (без учёта выплат из ЕНПФ).
В министерстве призвали казахстанцев доверять только официальным источникам и напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.
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