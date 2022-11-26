Зачем Казахстан занимает 345 миллионов евро, ответили в Минфине

В Министерстве финансов рассказали о причинах займа 345,7 миллиона евро у Международного банка реконструкции и развития (МБРР), передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам директора департамента государственного заимствования Асанали Дуйсенбая, заем привлекается для покрытия расходов республиканского бюджета в рамках финансирования дефицита бюджета.



"В текущем году дефицит республиканского бюджета установлен на уровне 2,9 триллиона тенге. Согласно бюджетному законодательству дефицит республиканского бюджета покрывается за счет заимствования.



Важно отметить, что заем предоставляется на льготных условиях и процент по нему взимается по достаточно низкой ставке - на уровне 2,5 процента. Это ниже уровня ставок на мировых финансовых рынках и существенно ниже, чем если бы занимали на нашем внутреннем фондовом рынке в тенге, где процентная ставка в тенге доходит до 16 процентов годовых", - отметил директор департамента Минфина.



В ведомстве также подчеркивают, что принимают системные меры по увеличению доходной части республиканского бюджета, в том числе:



- меры законодательного характера по совершенствованию налогообложения;

- цифровизация налогового и таможенного администрирования;

- борьба с теневой экономикой.



Ранее сообщалось, что Парламент Казахстана одобрил заем на 345 миллионов евро. Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) подписано 24 августа 2022 года в Астане. Средства будут выделены в виде единого транша после вступления в силу соглашения о займе.