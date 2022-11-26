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Токаев принес присягу народу Казахстана

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Токаев принес присягу народу Казахстана
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Избранный Президент Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстана, - сказал Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации.

После произнесения клятвы в зале прозвучал гимн страны, а затем председатель Центральной избирательной комиссии вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента.

Напомним, в Астане проходит церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева. Онлайн-трансляция доступна по ссылке.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По результатам голосования победу одержал действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,3 процента голосов.


Источник: Tengrinews.kz
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