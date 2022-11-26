Избранный Президент Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.



"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстана, - сказал Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации.



После произнесения клятвы в зале прозвучал гимн страны, а затем председатель Центральной избирательной комиссии вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента.



Напомним, в Астане проходит церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева. Онлайн-трансляция доступна по ссылке.



Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По результатам голосования победу одержал действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,3 процента голосов.