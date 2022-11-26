Токаев сделал заявление о внешней политике Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, какой стратегии будет придерживаться во внешней политике, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям.



Мы будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами", - сказал Токаев на церемонии инаугурации.



Он подчеркнул, что Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН.