10-летнюю упрощенную визу могут ввести в Казахстане для иностранцев

Кандасы смогут получить возможность оформить упрощенную визу на 10 лет и вести собственный бизнес в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, концепция "Ашық Қазақстан 500+" нацелена на стимулирование притока в страну квалифицированных кадров, защиту прав работающих за рубежом казахстанцев, устранение демографических дисбалансов между регионами страны и в целом "перезагрузку" миграционной политики.



Одно из направлений концепции - образовательная иммиграция, целью которой является позиционирование Казахстана как регионального образовательного хаба. Для усиления профессорско-преподавательского состава и повышения качества образования предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям.



Предусматривается введение упрощенного порядка выдачи десятилетней научно-педагогической визы с правом получения вида на жительство и в последующем - гражданства Казахстана. Такие же возможности предлагается распространить на магистрантов и бакалавров из числа иностранных студентов, обучающихся по дефицитным профессиям.



Другое направление касается регулирования этнической миграции. Здесь работа будет вестись по двум основным аспектам.



"Первое - использование потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом. С этой целью предлагается внедрить карту "Ата жолы", которая будет выдаваться этническим казахам, гражданам других стран, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане. Их вклад в развитие исторической родины предлагаем отмечать президентской премией в рамках ежегодного конкурса "Парыз".



Второе - совершенствование механизмов регулирования миграции прибывающих кандасов. Предлагается кардинально реформировать политику переселения кандасов с учетом демографических и экономических тенденций страны с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приема документов", - сказала Тамара Дуйсенова.



Концепцией также предусмотрена бизнес-иммиграция.



"По поручению Главы государства и исходя из опыта стран ОЭСР предлагается снизить инвестиционный визовый порог до 300 тысяч долларов. Для данной категории мигрантов предусматривается введение инвесторской визы с видом на жительство и правом регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из их предпринимательской деятельности.



Предлагается привлечение в страну 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Для них будет введена "Виза ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности)", - отметила Тамара Дуйсенова.



При этом предусматривается усиление учета движения трудовых мигрантов, прибывающих из соседних стран, в том числе по неофициальным каналам. Привлечение трудовых мигрантов будет определяться с учетом реальной потребности физических лиц, а также будет обеспечен строгий контроль места трудовой деятельности мигрантов.



Другое направление - работа с беженцами и лицами, ищущими убежище. Министерством совместно с уполномоченными госорганами будут подготовлены предложения по имплементации норм национального законодательства по стандартам ООН.



Кроме того, предусмотрено обеспечение защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом. Предлагается принятие пакета межгосударственных соглашений, гарантирующих права казахстанских трудовых мигрантов, в тех странах, где работает наибольшее число казахстанцев.



Ранее в Минтруда сообщили, что более 15 тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года.