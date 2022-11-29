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"Тройственный газовый союз": пресс-секретарь Токаева раскрыл детали переговоров с Путиным

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 14:38
"Тройственный газовый союз": пресс-секретарь Токаева раскрыл детали переговоров с Путиным
Иллюстративное фото
Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали в Москве создание "тройственного газового союза", передает Tengrinews.kz.

Руслан Желдибай отметил, что от СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита Главы государства в Москву.

"В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана", - написал он.

Как отметил пресс-секретарь, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.


Источник: tengrinews.kz
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