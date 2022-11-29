Пятничный коллапс: кто прав, кто виноват? Имам обратился к прихожанам

Каждую пятницу с 12:00 и до 14:00 часов дня возле центральной мечети «Имангали» в городе Атырау образуются километровые пробки. Причина - традиционный пятничный намаз, на который приезжают верующие, и отсутствие парковок близ святыни. Об этом рассказывает издание atpress.kz
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В Атырау имеется 11 мечетей, однако массовое скопление наблюдается именно возле центральной мечети «Имангали». Каждую пятницу парковка, тротуары, дворы близстоящих домов, проезжая часть на данном участке хаотично перекрыты автомобилями прихожан порой даже в два ряда.
Некоторые горожане во избежание дорожного затора заранее планируют свой маршрут, но вот только в настоящем «автомобильном плену» оказываются жители домов, расположенных по соседству с мечетью. И это несмотря на то, что в непосредственной близости от святыни находится автобусная остановка, однако большинство верующих предпочитает приезжать на личном автотранспорте.
Вследствие чего дети опаздывают в школу, взрослые на работу, а хуже всего, если кому-то понадобится срочная медицинская помощь, ну, или вдруг случится пожар, тогда "скорая" и спецтехника просто не сможет подъехать к этим домам.
Между тем, по словам пресс-секретаря ДП Атырауской области Мейрим Ердаулет, с начала этого года в районе центральной мечети за нарушения правил остановки и стоянки было выявлено более 100 нарушений. Были наложены административные штрафы по статье 597 КоАП РК. Несмотря на то, что каждую пятницу данный участок контролируется сотрудниками ДПС, нарушителей меньше не становится. «Согласно Кодексу РК об административных правонарушениях предусмотрен штраф за парковку в неположенном месте: согласно статье 597 нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств влечет штраф в размере 5 МРП. Нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуарах, клумбах, газонах, детской или спортивной площадках, на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а также на местах парковки, отведенных для лиц с инвалидностью, - влекут за собой штрафы в размере 10 МРП. Повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф в размере 5 МРП. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 15 МРП», - прокомментировала Мейрим Ердаулет.
Как говорит главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы, намаз – один из столпов Ислама, за полноценное совершение которого верующий получает огромное вознаграждение. Если же человек совершает свой намаз коллективно, награда за него увеличивается, как минимум, в двадцать семь раз. А за намаз, совершенный в мечети, вознаграждение увеличивается еще больше.
При этом за поход в мечеть мусульманину полагается отдельное вознаграждение. Его силы и время, потраченные на путь к мечети, не пропадут зря. Ведь за каждый шаг в направлении мечети человеку предусмотрена отдельная награда. Точно так же ему прощаются и грехи. Следовательно, чем дальше от мечети человек живет, тем больше награды он и получает за поход в мечеть.
«Что касается пятничного намаза, мы всегда повторяем своим прихожанам, что человек, пришедший в мечеть, не должен причинять вреда другому. Что людям нужно приходить пораньше и парковать машины подальше. Нельзя мешать другим. Неправильно думать только о себе и прикрывать свои действия тем, что прихожанин совершает молитву. В исламе призывают убрать то, что мешает на пути. Мы постоянно предупреждаем об этом прихожан во время намаза. Всякое может быть, допустим, если человеку станет плохо во время намаза, либо будет пожар. При таких экстренных ситуациях спецтранспорт должен свободно въезжать. Это большая беда, если один человек заболеет, и скорая помощь не сможет добраться до него вовремя. Поэтому человек должен думать не только о себе, но и об окружающих. Я призываю верующих приходить в мечеть пешком, таким образом, шаги, сделанные мусульманином на пути в мечеть, либо служат средством частичного искупления грехов, совершенных им, либо возвышают его еще больше
», - сказал Алтынбек Утысханулы.
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