"Возродим праздничную атмосферу". Акимат Алматы хочет потратить на новогодние украшения почти 600 млн тенге

Чтобы украсить Алматы к Новому году, акимат выделил 598,6 млн тенге на закупку ёлок, фигур сказочных персонажей и прочих атрибутов праздника.



В 2022 году власти Алматы рассчитывают "вернуть дух праздничной атмосферы" при украшении города к Новому году, сообщили в городском акимате в ответ на запрос Informburo.kz. Расходы на новогоднее оформление будут соответствующими.



При разработке концепции новогоднего оформления Алматы главной целью было возрождение духа праздничной атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому в основных элементах праздничного оформления будет преобладать иллюминация тёплых тонов, сообщили в акимате.



В управлении культуры Алматы отметили, что главный акцент в городском оформлении будет на едином стиле световых композиций. Он объединит общественные пространства города, которые также украсят тематическими малыми архитектурными формами (МАФ).



"Главная ёлка города будет установлена на площади Абая. Для алматинцев и гостей города проведут церемонию её зажжения и праздничный концерт. Также свои ёлки будут установлены в каждом районе города. На пешеходных улицах города – улицах Панфилова, Жибек Жолы и площади Абая – будут установлены иллюминации и фотозоны", – сообщили в управлении культуры.



С 20 декабря по 5 января планируется провести зимний фестиваль на площади имени Абая, в парке Первого президента, перед акиматами Наурызбайского и Жетысуского районов, возле театра имени Натальи Сац и по улице Сауранбаева. Программа фестиваля будет включать новогоднюю ярмарку, гастро-фестиваль, различные выступления и мастер-классы, развлечения для всей семьи. Кроме того, во всех районах города обустроят ледовые катки.



"В настоящее время на портале государственных закупок уже объявлены открытые конкурсы на проведение праздничных мероприятий, а также на тематическое и художественно-декоративное оформление города. По всем конкурсам ведётся работа по приёму документов потенциальных поставщиков. Сумма средств на новогоднее оформление будет соответствовать цене, предложенной потенциальными поставщиками после окончания конкурса", – рассказали в управлении.



Точную сумму затрат на новогоднее оформление в акимате Алматы не назвали. Но по данным портала государственных закупок, общая сумма затрат на подготовку к новогодним мероприятиям в этом году составляет 598,6 млн тенге.



Например, на световое и звуковое оборудование, LED-экраны и сцены акимат планирует потратить 59 млн тенге. На площади Абая собираются установить ёлку высотой 20 метров с гирляндами, общая длина которых должны быть не менее 8 тысяч метров, тематические фигуры и многое другое – на сумму 61,1 млн тенге.



Не менее ярко оформят и площадь Астаны. Здесь акимат планирует поставить ёлку с арками высотой не менее 25 метров; общая длина гирлянд на ней составит, судя по технической спецификации конкурса, не менее 10 тысяч метров. Также на площади установят 40 новогодних фигур и оформят гирляндами фасад здания КБТУ. За всё это акимат предлагает 58,7 млн тенге.



В Центральном парке к Новому году акимат планирует установить более 40 фигур сказочных персонажей, поставить шатёр и пустить новогодний паровозик. На это планируют потратить 59,8 млн тенге.



На оформление пешеходных улиц города выделили 60 млн тенге. На них акимат собирается установить две инсталляции в виде тоннеля, 16 фигур, а также смонтировать подсветку на 50 деревьях вдоль улиц.



На прочие элементы новогоднего оформления города, такие как надпись "Жаңа жылыңызбен", световые навесы, шары, фигуры, композиции и световые арки, которые хотят установить по всему городу, в общей сложности планируют потратить 300 млн тенге.



Стоит отметить, что это стартовая цена всех конкурсов. Итоговая сумма, которую заплатят подрядчикам по итогам аукционов, может оказаться меньше заявленной.