Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций - замглавы МИД

Комментируя предложение о создании тройственного газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко заявил, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Россия предложила Казахстану газовый союз. Смогут ли другие страны обвинить нас в том, что мы даем России лазейку для обхода санкций?" - спросили журналисты замминистра иностранных дел в кулуарах Мажилиса.



"Его (тройственный газовый союз. - Прим.) еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций. В то же время мы сами не поддерживаем санкции как метод решения международных проблем", - сказал Роман Василенко.



Он пояснил, что эту идею необходимо внимательно изучить, так как в дипломатии озвучивается очень много идей, которые "заслуживают пристального внимания специалистов перед тем, как принимается то или иное государственное решение".



"Поэтому, как сказал Глава государства, эта идея будет сейчас изучена и экспертами, и им самим, перед тем как принимать какое-либо решение", - заверил Роман Василенко.



Напомним, 28 ноября Токаев находился с официальным визитом в Москве. Это был первый зарубежный визит Президента Казахстана после церемонии инаугурации. В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.