Владелец "Mercedes Назарбаева" повысил цену на авто в 10 раз

Владелец Mercedes S-класса, который якобы возил Нурсултана Назарбаева, повысил цену за авто в 10 раз. Корреспонденту Tengrinews.kz удалось поговорить с хозяином авто.



Как рассказал 23-летний алматинец Абулхаирхан Рустемов, данный Mercedes попал в его семью в 2008 году.



"Не могу назвать, каким способом мы ее приобрели, но скажу одно: ее в то время недооценили, поэтому она попала к нам. Мы не ездили на ней куда-либо, кроме мойки. Чтобы она не запылилась, я раз в неделю "выгуливаю" машину на автомойку", - поделился Рустемов.



Он отметил, что выставил объявление на сайт ради любопытства. Однако изначально алматинец планировал выручить за Mercedes 550 тысяч долларов (около 260 миллионов тенге).



"Модераторы сайта не давали мне ставить такую цену, поэтому я написал 25 миллионов. В первые дни никто не связывался, но когда новость разлетелась в СМИ, начали сыпаться звонки и предложения. Тогда я написал модераторам и они разрешили установить мне ту цену, которую я хотел изначально", - добавил он.



По словам автора объявления, ему уже предложили цену в 500 тысяч долларов (около 235 миллионов тенге). Также были желающие купить данный Mercedes за 100 миллионов тенге, доплатив сверху автомобилем такой же марки, но G-класса. Третий претендент вместе со 100 миллионами тенге предлагает в придачу свежий Lexus LX600.



"Я отклонил пока все предложения, жду того, кто предложит больше. Вырученные деньги хочу потратить на строительство родительского дома, а часть направить в свой бизнес. Моя семья не богатая, а простая, живем мы в обычном микрорайоне Калкаман", - подытожил Абулхаирхан Рустемов.



Ранее на сайте объявлений Kolesa.kz выставили на продажу Mercedes S-класса, который якобы возил Нурсултана Назарбаева. Любопытный экземпляр автомобиля выпущен на заводе в 1993 году.