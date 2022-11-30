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У «АрселорМиттал Темиртау» сменилось руководство

Просмотров:234 Опубликовано: Вчера, 18:32
У «АрселорМиттал Темиртау» сменилось руководство
Фото из открытых источников
Астана. 30 ноября. КазТАГ ­– У «АрселорМиттал Темиртау» сменилось руководство, передает корреспондент агентства.

«Господин Яблонский Владимир Иванович назначен исполняющим обязанности генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау», а господин Гафиулов Виктор Викторович – исполняющим обязанности главного исполнительного директора горнорудного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» с немедленным вступлением их в должности», – сообщает пресс-служба компании.

Компания утверждает, что решила пойти на такие изменения из-за отчета госкомиссии по расследованию аварии на шахте Ленина 3 ноября.

Теперь Биджу Наир и Джелсон Батиста назначены советниками вице-президента АрселорМиттал, генерального директора АрселорМиттал СНГ Виджая Гояла с немедленным вступлением их в должности.

«Это позволит им полностью сосредоточиться на текущей ситуации и расследовании причин аварии на шахте Ленина 3 ноября», – считают в АМТ.

Яблонский начал свою профессиональную карьеру на Карагандинском металлургическом комбинате (сейчас «АрселорМиттал Темиртау») в 1989 году. Имеет 33-летний опыт работы в металлургической отрасли.

Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске произошел выброс газа, в результате погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело. Работа шахт АМТ приостановлена на сутки. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Список погибших уже известен и доступен на сайте агентства КазТАГ. Спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя ситуацию, заверил, что парламент готов ужесточить законодательство в области охраны труда. По данным агентства КазТАГ, за 16 лет на мощностях АМТ погибло уже около 100 человек. Примечательно, что на брифинг в связи с очередной массовой гибелью рабочих 3 ноября представители АМТ даже не явились. 7 ноября Токаев поручил проверить инвестиционные возможности владельцев АМТ, а 9 ноября депутат мажилиса Юрий Жулин сообщил, что правительство Казахстана только в 2014-2015 годах поддержало АМТ на сумму порядка $50 млн. 10 ноября премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что АМТ обязали ежегодно вкладывать Т150 млрд в модернизацию.

23 ноября правительственная комиссия возложила ответственность за взрыв на руководство АМТ. Подозреваемыми по делу проходят около 30 человек. Как заявил Ильин, правоохранительные органы имеют право привлечь ключевого инвестора АМТ Лакшми Миттала к ответственности в случае установления его вины. Также он сообщил, что руководство АМТ неделю скрывало выбросы метана в шахте Ленина.


Источник: kaztag.kz
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