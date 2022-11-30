Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ

Задержан родственник казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.
По данным АФМ, Департамент собственной безопасности по результатам проведения оперативных мероприятий выявил факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками агентства.
"Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К. С. - Боранбаевым А. Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений. По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А. Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование.
В марте 2022 года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
12 октября специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кайрата Боранбаева на два месяца.
Кроме того, по делу в отношении экс-директоров платных парковок в Алматы АФМ называет Мурата Боранбаева главным фигурантом и организатором преступления. Мурат Советаевич Боранбаев упоминается в СМИ как брат бизнесмена Кайрата Советаевича Боранбаева.
Мурат Боранбаев был объявлен в розыск летом 2022 года.
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