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Единый платеж для работодателей планируют ввести с 1 января в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Единый платеж для работодателей планируют ввести с 1 января в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило новые Правил уплаты, перечисления единого платежа, а также возврата ошибочно уплаченных сумм единого платежа, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает с 1 января 2023 года ввести единый платеж с заработной платы для работников субъектов микро и малого предпринимательства и установить, как производить его уплату, перечисления и распределения, а также возврат.

В Единый платеж предлагается включить индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

- социальные платежи – это обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
- плательщик единого платежа - это работодатель;
- единый платеж – обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, индивидуальный подоходный налог.

Правила также предусматривают порядок исчисления Единого платежа и порядок распределения и перечисления единого платежа, а также его возврата.

Как отмечают в Минтруда, принятие проекта приказа обеспечит снижение суммарной нагрузки на фонд оплаты труда микро-, малого бизнеса .

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 декабря.


Источник: zakon.kz
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