QR-код вместо ЭЦП: министр рассказал, как это будет работать

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в кулуарах Сената рассказал, как будет работать система QR-подписания документов на порталах госуслуг, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Глава МЦРИАП отметил, что у многих пользователей систематически возникают трудности с установкой дополнительных программ - NCALayer или Java, чтобы использовать портал госуслуг.



- Мы эту проблему решили. Теперь в мобильном телефоне будет сохраняться электронная подпись или же она будет сгенерирована на основе биометрической идентификации в онлайн-режиме, - сообщил Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.



Он объяснил, что электронная подпись будет храниться в облачном формате.



- Когда вы захотите использовать электронную подпись, вам нужно будет навести на QR-код документ, который хотите подписать и в момент считывания QR-кода, нажать на кнопку согласия подписать документ. Вся эта процедура по подписанию будет проходить на мобильном устройстве и в серверах, - сообщил Багдат Мусин.



По его словам, такая система работает в приложениях банков, но многие ей не пользуются, потому что не знают об этом.



Рассказал министр и о безопасности использования QR-кода.



- Информационная безопасность страдает, когда электронную подпись граждане записывают на флешку, потому что потом эти флешки где-то остаются, пароли не меняются, с этих флешек загружают, их передают бухгалтерам или кому-то еще. А это фактически юридически значимая подпись. Вы же собственноручную подпись сегодня никому не передаете. То же самое мы хотим сделать с ЭЦП, чтобы когда человеку высылают документ, который он должен подписать на портале или других цифровых платформах, он подписывал через QR-код, - сообщил Багдат Мусин.



28 сентября 2022 года, выступая на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, министр цифрового развития Багдат Мусин признался, что ЭЦП "всех просто заколебала".



14 октября Багдат Мусин сообщил, что Верховный суд уже разработал и внедрил первым в стране механизм доступа к информсистеме и подписания через QR, который и удобен, и безопасен. По его словам, осталось только внедрить его на всех порталах. Министр дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer.