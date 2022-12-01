Операторов наказали на миллионы за плохой интернет

В Казахстане оштрафовали операторов связи на 300 млн тенге за плохое качество интернета, передает LS
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В кулуарах сената министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о том, как наказывали компании.
"С начала года по сентябрь было проведено около 700 проверок и выписано штрафов на 180 млн тенге операторам за плохой интернет. С сентября размеры штрафов за вторичное нарушение были увеличены с 150 МРП (459,4 тыс. тенге) до 1,5 тыс. МРП (4,5 млн тенге). Соответственно, с сентября до сегодняшнего дня проведено около 300 проверок и выписано штрафов на 300 млн тенге", – сказал он.
В целом, по словам министра, ведомство планирует усилить меры контроля по качеству интернета и поэтому предлагать ряд законодательных инициатив.
"Я всегда говорил, что камнем преткновения для мобильного интернета на сегодня в городах являются радиоуслуги. И вот, чтобы урегулировать данный вопрос, в мажилисе обсуждается соответствующая законодательная инициатива. Она позволит сделать так, чтобы из-за заявления одного жильца дома о переносе базовой станции не страдали 99 других жителей", – пояснил он.
По его словам, из-за обращений переносятся тысячи базовых станций.
"Например, я часто сталкиваюсь таким вопросом в соцсетях, когда люди пишут, что вчера связь в квартире хорошо ловила, а сегодня уже нет. Об этом надо спросить у ОСИ: кто иницировал снятие базовой станции? Потому что если бы она стабильно стояла на одном месте, то качество не ухудшалось бы. Но, по закону, операторы вынуждены перемещать установку по заявкам граждан", – отметил Мусин.
В результате все эти переносы вынуждают компании искать новые места и нести большие затраты на подводку необходимых сетей.
"Поэтому прошу СМИ помочь донести до жителей информацию, что никто их облучать не собирается. Никакой Билл Гейтс с помощью этих базовых станций контролировать их не собирается. Интернет – это на самом деле просто жизненная необходимость сегодня, как вода и свет в доме", – резюмировал глава ведомства.
Источник: https://lsm.kz/operatoram-vystavili-millionnye-shtrafy-za-plohoj-internet
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