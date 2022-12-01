Беднеющие казахстанцы: население вынуждено занимать до зарплаты микрокредиты

Казахстанцы вынуждены закрывать повседневные траты микрокредитами, передает LS
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По данным аналитического центра Zaimer.kz, число заемщиков МФО, которые ежемесячно берут до зарплаты микрокредит на повседневные траты, выросло до 12,5%. При этом год назад этот показатель был на уровне 7%.
Так, среди опрошенных клиентов такие займы берут два-три раза в год 28%, от трех до пяти раз в год – 45%. При этом число казахстанцев, желающих взять кредит в банке, составляет только 10,7%.
Между тем на вопрос "Хватает ли вам денег до зарплаты?" только 35% респондентов ответили положительно, 20% – "не хватает 100 тыс. тенге и более", 15% – "достаточно 50-80 тыс. тенге", а 25% живут на минимальную сумму в 10-40 тыс. тенге.
"Данные о том, что большинство казахстанцев нуждаются в дополнительном источнике на повседневные расходы, подтверждает и собственная оценка уровня благосостояния. Большинство опрошенных – 61% – отметили, что не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. У 27% казахстанцев есть минимальная финансовая подушка в виде накоплений на один-три месяца. Только у 4,5% есть более значительные накопления на три-шесть месяцев. Год и более жить без источника дохода могут себе позволить лишь 2% опрошенных", – отметили в аналитическом центре.
Что касается уровня финансовой грамотности, то она, по мнению аналитиков, растет. Более 91% клиентов МФО внимательно изучают условия договора микрокредита полностью или частично (процентную ставку и срок). В то время как весной 2021 года только 70,8% респондентов ответили положительно на этот вопрос.
"Уровень финансовой грамотности по шкале от одного до 10 баллов сами опрошенные оценивают по-разному: 40% заемщиков считают свой уровень низким и ниже среднего (один-пять баллов), еще 37% клиентов – на среднем и выше среднего (шесть-девять баллов). 23% респондентов считают себя полностью финансово грамотными (10 баллов)", – резюмировали в компании.
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