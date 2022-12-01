Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2023 год

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Законом предусматривается установление с 1 января 2023 года:



- минимального размера заработной платы - 70 000 тенге;

- минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге;

- минимального размера пенсии - 53 076 тенге;

- месячного расчетного показателя (МРП) - 3450 тенге;

- величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.



Кроме того, Глава государства подписал закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы".



Тексты законов публикуются в печати.



Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы". Гарантированный трансферт из Национального фонда страны в республиканский бюджет на 2023 год утвержден в размере 2,2 триллиона тенге, на 2024 год - 2 триллиона тенге, на 2025 год - 1,9 триллиона тенге.



Закон также определяет цену отсечения на нефть в размере: в 2023 году - 48,9 доллара за баррель, в 2024 году - 42,2 доллара за баррель, в 2025 году - 40,3 доллара за баррель.