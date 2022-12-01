Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Декабря
0...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.9 KZT
  • €1 = 485.64 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2023 год

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2023 год
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Законом предусматривается установление с 1 января 2023 года:

- минимального размера заработной платы - 70 000 тенге;
- минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге;
- минимального размера пенсии - 53 076 тенге;
- месячного расчетного показателя (МРП) - 3450 тенге;
- величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.

Кроме того, Глава государства подписал закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы".

Тексты законов публикуются в печати.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы". Гарантированный трансферт из Национального фонда страны в республиканский бюджет на 2023 год утвержден в размере 2,2 триллиона тенге, на 2024 год - 2 триллиона тенге, на 2025 год - 1,9 триллиона тенге.

Закон также определяет цену отсечения на нефть в размере: в 2023 году - 48,9 доллара за баррель, в 2024 году - 42,2 доллара за баррель, в 2025 году - 40,3 доллара за баррель.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика