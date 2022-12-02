Мыло, сахар, канцтовары: что подорожало в Казахстане за год почти вдвое

За месяц значительно выросли цены на огурцы, помидоры, яйца и лук.



Годовая инфляция в Казахстане на 1 декабря составила 19,6%. Продукты выросли в цене за год на 24,1%, непродовольственные товары – на 18,6%, сообщается на сайте Бюро национальной статистики.



В ноябре месячная инфляция по сравнению с октябрём снизилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,4%.



Среди продовольственных товаров подорожали:



огурцы подорожали на 41,5%;

помидоры – на 26,1%;

яйца – на 6,7%;

лук репчатый – на 5,9%;

рис – на 3,5%;

сметана – на 3,4%;

фрукты свежие – на 3%;

сельдь солёная – на 2,7%;

кефир – на 2,5%;

молоко питьевое – на 2,4%;

кондитерские изделия – на 1,6%;

сыр и творог – на 1,5%.



Морковь подешевела на 2,9%, сахар – на 1,9%.



Прирост цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрём 2022 года составил 1,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,9%, уголь каменный – на 2,6%, дрова – на 1,6%. Цены на моющие и чистящие средства повысились на 4,1%, товары личного пользования – на 2,8%,одежду и обувь, посуду, текстильные изделия – по 1,6%.



Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,8%. Повышение цен отмечено на услуги общественного питания на 2,7%, бань – на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,8%, услуги здравоохранения, в области отдыха и спортивных мероприятий – по 1,7%, гостиниц – на 1%.