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Мыло, сахар, канцтовары: что подорожало в Казахстане за год почти вдвое

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 06:30
Мыло, сахар, канцтовары: что подорожало в Казахстане за год почти вдвое
Иллюстративное фото
За месяц значительно выросли цены на огурцы, помидоры, яйца и лук.

Годовая инфляция в Казахстане на 1 декабря составила 19,6%. Продукты выросли в цене за год на 24,1%, непродовольственные товары – на 18,6%, сообщается на сайте Бюро национальной статистики.

В ноябре месячная инфляция по сравнению с октябрём снизилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,4%.

Среди продовольственных товаров подорожали:

огурцы подорожали на 41,5%;
помидоры – на 26,1%;
яйца – на 6,7%;
лук репчатый – на 5,9%;
рис – на 3,5%;
сметана – на 3,4%;
фрукты свежие – на 3%;
сельдь солёная – на 2,7%;
кефир – на 2,5%;
молоко питьевое – на 2,4%;
кондитерские изделия – на 1,6%;
сыр и творог – на 1,5%.

Морковь подешевела на 2,9%, сахар – на 1,9%.

Прирост цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрём 2022 года составил 1,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,9%, уголь каменный – на 2,6%, дрова – на 1,6%. Цены на моющие и чистящие средства повысились на 4,1%, товары личного пользования – на 2,8%,одежду и обувь, посуду, текстильные изделия – по 1,6%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,8%. Повышение цен отмечено на услуги общественного питания на 2,7%, бань – на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,8%, услуги здравоохранения, в области отдыха и спортивных мероприятий – по 1,7%, гостиниц – на 1%.


Источник: informburo.kz
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