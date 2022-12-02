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Осужденная Бакытгуль Хаменова обжаловала приговор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:11
Осужденная Бакытгуль Хаменова обжаловала приговор
Осужденная Бакытгуль Хаменова обжаловала приговор
Осужденная Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В пресс-службе суда Атырауской области подтвердили информацию о том, что Бакытгуль Хаменова и ее защита оспорили решение суда первой инстанции, подав апелляционные жалобы.

"В суд первой инстанции поступили апелляционные жалобы от Хаменовой, ее адвоката Вранчева. Но дело пока не поступило на рассмотрение в коллегию", - ответили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Напомним, 15 ноября бывшего заместителя акима Атырауской области суд признал виновной в получении взятки и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбытие наказания осужденной отсрочили на три года в связи с тем, что у Бакытгуль Хаменовой есть несовершеннолетние дети.

После оглашения приговора Хаменову отпустили из зала суда. Отметим, что, пока шло расследование дела и судебное следствие, экс-заместитель акима области находилась под стражей.


Источник: tengrinews.kz
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