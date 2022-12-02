Матерное слово вместо госномера установил туркестанец на своем авто, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным Polisia.kz, во время несения службы сотрудники патрульной полиции МПС УП Туркестана выявили очередное нарушение правил дорожного движения.
"По улице Ерубаева возле городского парка полицейские заметили автомобиль марки Hyundai, водитель которого разместил нецензурное слово вместо государственного номерного знака. Они приняли оперативные меры по установлению и привлечению водителя к административной ответственности. В отношении жителя Туркестана полицейские составили административный протокол по статье 590, части 1 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщили в полиции.
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