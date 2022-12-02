Что известно о новом подвиде "омикрона", рассказали Ажар Гиният и Алексей Цой

Министр здравоохранения Ажар Гиният и экс-министр, а ныне глава медцентра УДП Алексей Цой рассказали, что известно о новом подвиде "омикрона" под названием "цербер", который недавно обнаружили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Цербер" - один из подвидов "омикрона". Вы знаете, что мы мониторим, тестируем и определяем подвиды "омикрона". "Цербер" составляет 0,5 процента из всего циркулируемого вируса. Характеризуется легким течением. Очень много сейчас бессимптомных течений. На сегодняшний день в больницах находятся сто пациентов. В основном это пожилые, непривитые, своевременно не вакцинированные пациенты. Тяжелых находятся 10 больных", - рассказала Ажар Гиният в кулуарах Сената.



Алексея Цоя журналисты расспросили на одной из встреч в Астане, где он был в качестве гостя. Экс-министр отметил, что новые штаммы вируса будут появляться постоянно.



"Это нормальная практика. Важно, чтобы они не были более летальными. То есть появился "омикрон", другие штаммы... Но летальность у них не такая высокая. Это очень важно. Мы можем переболеть, главное, чтобы это не приводило к тяжелым последствиям", - отметил он.



Алексей Цой отметил, что при подъеме любых вирусных заболеваний, будь то коронавирус или грипп, не заболеть помогают стандартные вещи - маски, гигиена и поддержка иммунитета.



"Это нормальная практика. Нужно научиться с ковидом жить. Самое главное, что и к будущим угрозам сейчас есть подготовленный стандарт и реагирование в стране. Минздрав этим занимается сейчас", - добавил он.



Отметим, министр здравоохранения Ажар Гиният пояснила, что для казахстанцев на сегодня доступны три вида вакцин общим числом в 700 тысяч доз. Это Sinopharm, QazVac и Pfizer.



"Pfizer мы получили в качестве гуманитарной помощи из Словакии. Доступен всем гражданам, кто хочет привиться. Прививки идут, ревакцинацию население получает. Ежесуточно примерно 2-3 тысячи человек прививаются, идут на ревакцинацию. Всего 210 тысяч доз Pfizer", - пояснила она.



Напомним, в Казахстане растет число зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявили 200 новых зараженных. Недавно высокозаразный штамм коронавируса "цербер" выявили в Казахстане. Во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространении вируса среди населения.



За последний месяц в Алматы, Астане и Карагандинской области отмечается рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза. Также в Шымкенте, Акмолинской, Атырауской, Жамбылской и Улытауской областях наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю.

