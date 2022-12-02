Ученица третьего класса обморозила лицо в ожидании автобуса в Карагандинской области

Школьница из города Абай получила обморожение щеки, простояв около 15 минут на морозе на остановке, передает корреспондент Tengrinews.kz.



О случившемся в социальных сетях рассказала мама девочки. Она пожаловалась, что в городе не предусмотрены школьные автобусы и дети вынуждены ждать общественный транспорт, в который не всегда могут влезть из-за большого пассажиропотока.



"Мы с 8 часов утра ругаемся с директорами школ, прося отменить занятия. На улице сильный мороз. Но нам отказали. Хотя в других городах, в частности в Астане, сегодня отменили уроки в школах и перевели занятия на дистанционный формат. Хотя погода в столице и в Абае сегодня одинаковая", - написала в соцсетях мама пострадавшей.



В отделе образования Абайского района подтвердили случившееся. В ведомстве отметили, что сейчас третьеклассница находится дома с родными и чувствует себя удовлетворительно.



"По состоянию на 06:45 часов температура воздуха по городу Абай составляла в среднем -21 градус, показаний для отмены занятий не было. Девочка обучается в третьем классе. Директор школы встретилась с мамой, по словам мамы, ребенок чувствует себя нормально, находится дома, играет", - сообщили в районном отделе образования.



Также в ведомстве добавили, что отмена занятий для учеников начальных классов осуществляется при минус 25 градусах и ниже. Учитывая погодные условия в виде ветра и гололеда, родители могут самостоятельно принять решение о посещении ребенком школы. При этом необходимо оповестить о таком решении классного руководителя.



"На основании приказа министра образования и науки Казахстана подвоз детей осуществляется при отдаленности организаций образования более чем на три километра от населенного пункта, где постоянно проживают воспитанники и обучающиеся предшкольного и школьного возраста. Внутри города выделение школьного автобуса на основании действующего законодательства не представляется возможным", - подчеркнули в ведомстве.