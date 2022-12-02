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Замену кузова авто могут запретить в Казахстане

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Замену кузова авто могут запретить в Казахстане
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Замену кузова авто могут запретить в Казахстане. Ограничение не будет действовать для машин, у которых VIN-код выбит на раме, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Как отмечается, закон "О дорожном движении" планируют подкорректировать, вписав в статью № 67 норму о том, что регистрация автомобиля и изменение регистрационных данных запрещаются в числе прочего "в случае замены кузова транспортного средства категории М1", то есть легкового.

"Аналогично, помимо праворульных авто, будет запрещена и первичная регистрация машин с замененным кузовом или не снятых с регистрационного учета в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация", - говорится в сообщении.

Таким образом в стране собираются побороть приток двойников, конструкторов и подвисших в воздухе авто на российском учете. Проверять, снят или нет автомобиль с регистрации, к примеру, в России, станут по базе электронных ПТС.

Проект изменений начали рассматривать сенаторы.


Источник: tengrinews.kz
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